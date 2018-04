Fortnite in diretta con RapidNade oggi 15 aprile sui nostri canali

Come tutte le domeniche, anche oggi 15 aprile Everyeye Live chiuderà in bellezza la settimana con un po' di sano divertimento. A partire dalle ore 21:00 RapidNade si lancerà nell'affollata modalità Battle Royale di Fortnite alla ricerca dell'ambita Vittoria Reale!

La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch, al quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della comunità di Everyeye in chat e con RapidNade.

L'ultima settimana è stata particolarmente movimentata per Fortnite. A causa di un problema tecnico imprevisto, Epic Games ha dovuto avviare una manutenzione d'emergenza che ha messo fuori uso i server per un'intera giornata. Dopo molte ore di attesa, fortunatamente, è tutto rientrato alla normalità, e gli sviluppatori hanno regalato due oggetti per farsi perdonare. La settimana 8 ha così potuto avere inizio, con sfide come Cerca tra 3 barche e Balla su diverse piste da ballo. Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita e supporta microtransazioni puramente estetiche.