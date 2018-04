Fortnite: in futuro le classi potrebbero debuttare nella modalità Battle Royale?

Sono in molti a chiedersi come mai Epic Games non abbia aggiunto le classi della modalità Salva il Mondo di Fortnite anche in Battle Royale. A darci una spiegazione è la stessa compagnia nel numero di maggio di PlayStation Official Magazine.

Salva il Mondo è la modalità di Fortnite accessibile a coloro che hanno acquistato il gioco completo o il Pacchetto Fondatore, mentre la Battle Royale è gratuita per tutti. Salva il Mondo presenta numerose idee interessanti, tra cui le classi, che però potrebbero fare la loro comparsa anche in BR nel prossimo futuro: "Le classi di Salva il Mondo hanno diverse caratteristiche, come per esempio le Hit Box. Se avessimo implementato le classi in Battle Royale, tutti sceglierebbero solo quelle con le Hit Box più piccole."

Nonostante questo, gli sviluppatori non hanno negato che in futuro la situazione possa effettivamente cambiare e l'arrivo delle classi in Fortnite Battle Royale non è escluso, sebbene prima il team debba risolvere i problemi suddetti e migliorare il bilanciamento generale del gioco. Cosa ne pensate di questa eventuale novità? Sareste favorevoli o rischia di rovinare l'esperienza?

Sapevate che Epic sta anche pensando di estendere ad oltre 100 il numero dei partecipanti a Fortnite Battle Royale?