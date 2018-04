Fortnite: in futuro Epic potrebbe incrementare il numero dei giocatori di Battaglia Reale

La modalità Battaglia Reale di Fortnite ha raggiunto vette di popolarità quasi inimmaginabili. Le partite possono ospitare fino a 100 partecipanti in contemporanea, dai quali può emergere un solo vincitore.

I giocatori amano letteralmente questa modalità, ma non è escluso che in futuro possa evolversi. A quanto pare, gli sviluppatori stanno prendendo in considerazione la possibilità di aumentare il numero di concorrenti. Lo ha dichiarato il lead designer Ed Williamson, in un'intervista apparsa sull'ultimo numero di Official PlayStation Magazine (maggio 2018, n° 148).

Ecco le sue parole: "All'interno del team stiamo discutendo della possibilità di rendere le partite accessibili a più di 100 giocatori. Non sarebbe facile dal punto di vista tecnico, però mi piacerebbe provarci. Non succederà molto presto ma, perché no?".

Alla luce di questa dichiarazione, le possibilità appaiono più che concrete, anche se potrebbe non avvenire molto presto. È molto probabile, tuttavia, che le partite per più di 100 giocatori verranno relegate a modalità a tempo limitato, almeno all'inizio. A tal proposito, il designer ha dichiarato che questa tipologia di attività sono essenziali per il team, poiché permette di sperimentare e provare nuove meccaniche senza correre il rischio di sbilanciare le partite tradizionali.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi piacerebbe prendere parte a match con più di 100 giocatori? Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita. A proposito, lo sapete che sono già apparse in rete le sfide della Settimana 9 al via giovedì 19 aprile?