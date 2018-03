Fortnite: in futuro potrebbero essere introdotti i server privati

è all'apice della popolarità. L'utenza cresce giorno dopo giorno, la scena competitiva comincia a muovere i primi passi e i contenuti della stagione 3 stanno impegnando milioni di giocatori.

I lavori sul gioco però non sono ancora terminati e risultano ancora assenti alcune funzionalità particolarmente richieste. In Fortnite è ovviamente possibile giocare in gruppo, ma attualmente i giocatori non possono organizzare delle partite personalizzate su dei server privati. Ebbene, pare che da questo punto di vista qualcosa si stia finalmente muovendo. Epic Games ha già cominciato a testare il Matchmaking Personalizzato e un numero non precisato di utenti è stato scelto per la sperimentazione.

Non è chiaro quando verrà reso disponibile per tutti. Probabilmente, debutterà prima su PC, con le versioni per console che seguiranno a ruota. Secondo PCGamesN, potrebbero anche essere implementate mappe di dimensioni più contenute, perfette per ospitare partite private con meno di 100 giocatori. Staremo a vedere, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e la modalità Battaglia Reale può essere giocata in via del tutto gratuita. Vi ricordiamo, infine, che se siete abbonati a Twitch Prime potete ottenere un pacchetto di oggetti gratis.