Fortnite: Epic migliorerà l'animazione del nuovo sistema di selezione delle armi

Epic Games ci ha recentemente aggiornati sullo stato dello sviluppo di Fortnite con un nuovo video-diario apparso sul profilo Twitter del gioco.

Innanzitutto, ha parlato nuovamente dei problemi ai server del 12 aprile e della conseguente manutenzione non programmata, che hanno impedito agli utenti di giocare a Fortnite per ben 12 ore. Il team si è già scusato regalando due oggetti, e ha assicurato che in un prossimo intervento sul blog ufficiale spiegherà nel dettaglio le cause che hanno portato alla caduta dei server.

Con l'ultimo aggiornamento è inoltre stata introdotta un'animazione per l'equipaggiamento delle armi. Ciò significa che non è più possibile sparare immediatamente dopo la selezione di una nuova arma, poiché bisogna aspettare che l'animazione venga completata. Ciò è stato fatto per impedire la messa in atto di exploit come quello famoso del Fucili a Pompa, che permetteva di sparare numerosi colpi in rapida successione passando velocemente da un'arma all'altra.

La novità non è stata accolta allo stesso modo da tutti i giocatori, e gli sviluppatori hanno così deciso di riportare Fucili di Precisione e Balestre alla situazione originale. Tutte le altre, invece, continueranno ad implementare il nuovo sistema, che prevede un tempo di animazione che impedisce di sparare immediatamente. Epic però continuerà a monitorare il feedback dei giocatori, per capire se questa è la strada giusta da seguire, e ha promesso che l'animazione verrà migliorata in futuro. Voi cosa ne pensate al riguardo? Vi piace il nuovo sistema?