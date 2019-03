Fortnite 8.10: un leak svela le nuove skin dedicate alla Festa di San Patrizio

Mentre l'aggiornamento v8.10 di Fortnite finalmente online, i data miners come di consueto si sono messi all'opera per scoprire le nuove skin e i segreti ancora non annunciati in arrivo sul popolarissimo Battle Royale, ed hanno scoperto alcune cose interessanti.

Oltre alla solita mole di skin, backbling, picconi e quant'altro, è stato individuato del codice relativo a un evento in-game per San Patrizio (17 Marzo), chiamato Going Green. Tutti i loot ottenuti saranno comuni e verdi, e solo i tesori sepolti potranno essere più rari. Non è chiaro cos'altro verrà introdotto nell'aggiornamento, ma probabilmente se ne saprà di più nelle prossime ore.

Tra le altre cose scoperte dai data miners, c'è anche la possibilità di un ritorno su Fortnite della Pietra di Gravità.

Come dicevamo però sono trapelate anche le diverse skin e i nuovi oggetti che potrebbero (come al solito il condizionale è d'obbligo trattandosi di leak e non di annunci ufficiali) apparire in-game nel prossimo futuro.

Le nuove skin si chiamano Kenji, Kuno, Axiom, Laguna, Marino e Psiom e le potete guardare nella gallery in calce alla news. Tra i nuovi arrivi ci sono anche diversi nuovi picconi (tra cui uno esilarante a forma di bacchetta da fatina), backbling, glider e la solita mole di danze ed esultanze varie. L'elenco completo delle probabili nuove aggiunte è visibile al link della fonte.