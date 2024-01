Fortnite inarrestabile: a dicembre batte COD, GTA 5, EA Sports FC 24 e Roblox combinati

Nel mentre Epic Games promette che la Stagione del 2024 di Fortnite OG sarà diversa rispetto a quanto visto sinora, gli analisti di mercato di Ampere Analysis ci forniscono un aggiornamento sulla continua e imperitura ascesa del Battle Royale nel mercato videoludico.

Secondo quanto dichiarato nell'ultimo report di Ampere Analysis, Fortnite ha accumulato a dicembre 2023 un numero di giocatori superiore a quelli di numerosi altri titoli live service particolarmente in voga, tra cui Call of Duy, GTA Online e non solo.

Nel novembre 2023 - afferma il report - le ore totali trascorse su Fortnite sono aumentate di circa il 146% su base mensile e questo slancio è proseguito a dicembre con un'ulteriore crescita del 9%. Infatti, nel corso del mese, i giocatori su console hanno trascorso più tempo su Fortnite che su Call of Duty HQ, EA Sports FC 24, Grand Theft Auto V/Online e Roblox messi insieme; più di 1,6 miliardi di ore totali.

Gli utenti attivi mensili per questo periodo hanno registrato un aumento, dovuto anche all'arrivo della stagione natalizia. Man mano che la novità di LEGO Fortnite andrà scemando, Ampere prevede che il coinvolgimento si normalizzi nei prossimi mesi. Nonostante questo, l'aggiornamento dei contenuti di novembre 2023 che ha innescato il raggiungimento del numero più alto di giocatori di tutti i tempi per Fortnite, potrebbe far persistere il suo dominio ancora per diverso tempo.

