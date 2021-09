Fortnite inaugura la Stagione 8: ecco la nuova mappa per il battle royale

Anticipata dall'attivazione in-game dell'evento speciale Operazione Cieli di Fuoco in Fortnite: Battaglia Reale, la nuova Stagione 8 del free to play ha portato con sé un'ampia selezione di novità.

Tra queste ultime, non possiamo non citare il ritorno di Kevin il Cubo in Fortnite, con il noto fenomeno tornato a solcare l'isola di gioco. E proprio quest'ultima, come da tradizione, ha subito delle importanti modifiche con l'avvio della nuova stagione del battle royale. Nel momento in cui scriviamo, i server di Fortnite risultano ancora offline per le procedure di manutenzione, ma i sempre attivi dataminer hanno già provveduto a recuperare quelle che saranno le sembianza della mappa della Stagione 8 di Fortnite.

Direttamente in calce a questa news, l'immagine dedicata rivela l'assenza di nuove località rispetto a quanto già presente nella Stagione 7 del titolo Epic Games. Nonostante ciò, l'area di gioco sembra promettere ulteriori variazioni in arrivo nel corso delle prossime settimane. Oltre all'apparizione di Kevin il Cubo, il mondo di Fortnite ha infatti visto formarsi una serie di aree sconvolte dall'esplosione della nave madre aliena che aveva dominato i cieli nel corso dell'ultimo arco narrativo del free to play. Che queste zone siano destinati a ospitare strani fenomeni? Probabilmente, la community potrà scoprirlo già nelle prossime ore.