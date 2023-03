Fortnite Incarichi Cipher, scava in cima a: come completare la sfida in codice

Avviando Fortnite Capitolo 4 nelle ultime ore, avrete sicuramente visto che è ora attiva una particolare missione in codice Cipher la cui descrizione non è molto comprensibile ed è la seguente: "[INTERFERENZA] Scava in cima a... (MESSAGGIO IN CODICE) - 13.1.19.23.20.5.14.24.4.9.4.8.". Se non sapete come procedere, ecco cosa fare.

Sebbene possa sembrare una missione complicatissima, la sua soluzione è molto semplice e non occorre che sapere esattamente dove atterrare per individuare l'obiettivo. Lo scopo dell'incarico Cipher in codice consiste infatti nell'atterrare in un punto d'interesse specifico e cercare un luogo in cui scavare per trovare un oggetto prezioso. L'area della mappa in questione è quella che prende il nome di Lastre Lucide, l'enorme cava in cui si lavora la pietra e si possono trovare i particolari cristalli viola. Una volta giunti sul posto, noterete che sulla mini-mappa apparirà la classica icona bianca a forma di rombo con all'interno un punto esclamativo nero, la quale segnala la posizione esatta del punto in cui scavare.

Dovrete quindi raggiungere l'area nord-est di Lastre Lucide, proprio sotto il grosso macchinario di legno in alto: noterete che c'è una piccola grotta scavata nella roccia e il punto in cui scavare si trova proprio lì. Avvicinatevi al piccolo cumulo di terreno ed interagite per portare a termine la missione.

Grazie a questa sfida potrete sia ottenere 10.000 Punti Esperienza che accumulare progressi negli Incarichi Cipher, i quali consentono ai giocatori di ottenere ricompense esclusive, inclusa una mimetica animata da applicare sia alle armi che ai veicoli.

Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa che segnala la posizione in cui scavare per completare la missione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un leak che svela le skin del Battle Pass di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2.