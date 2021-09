Fortnite Incarichi di Compleanno: come ottenere zaino e piccone gratis

Fortnite Capitolo 2 ha appena compiuto quattro anni e, per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha aggiornato come da tradizione il gioco con una serie di incarichi che tutti i giocatori possono portare a termine per accaparrarsi alcune ricompense gratuite.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Balla davanti alle torte (0/4) - Ricompensa: 30.000 Punti Esperienza

Nulla di troppo complesso, dal momento in qualsiasi punto d'interesse dell'isola del battle royale è presente un'enorme torta. Il vostro obiettivo è quello di avvicinarvi all'oggetto ed eseguire una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto, così che venga contata per la sfida. Se volete completare l'incarico in una partita, potreste procurarvi un veicolo, fare il pieno e poi viaggiare tra Corso Commercio, Lago Languido, Gattogrill e Burghiere Brumose.

Consuma torte di compleanno in partite diverse (0/4) - Ricompensa: 80 Lingotti d'oro

Ciascuna delle torte di compleanno è circondata da piccoli pezzi di torta che i giocatori possono mangiare proprio come tutti gli altri oggetti da raccogliere per recuperare salute o scudi. La sfida in questione vuole che si mangi un pezzo di torta in quattro partite diverse. In calce alla guida trovate una mappa con la posizione di tutte le torte, così da poter atterrare prima degli altri giocatori nel luogo esatto e mangiare un pezzo dell'enorme dolce.

Lancia regali di compleanno (0/4) - Ricompensa: 80 Lingotti d'oro

In occasione del quarto compleanno di Fortnite, Epic Games ha inserito nel possibile loot anche i pacchetti regalo, ovvero gli oggetti che possono essere lanciati a terra e che creano all'impatto un enorme pacco regalo contenente del loot. L'obiettivo dell'incarico è quello di utilizzare quattro di questi oggetti e, purtroppo, non esiste un modo per avere la certezza assoluta di trovarne uno. Per avere maggiori probabilità di imbattervi in un regalo di compleanno vi suggeriamo di far visita ai luoghi dello schianto, ovvero quelli nei quali sono presenti le carcasse dei Rapitori.

Queste sono invece le sfide da completare per ottenere le ricompense gratis:

Completa un incarico di compleanno (0/1) - Ricompensa: Strumento da raccolta "Martello di buon compleanno"

Completa due incarichi di compleanno (0/2) - Dorso decorativo "A quattro ganasce"

Completa tre incarichi di compleanno (0/3) - Ricompensa: Spray "4? Record!"

Va precisato che gli incarichi resteranno attivi solo per un periodo di tempo limitato e sarà quindi possibile accaparrarsi le ricompense entro e non oltre la notte tra lunedì 27 settembre e martedì 28 settembre 2021.

