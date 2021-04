Fortnite, Incarichi Guglia: come parlare ai vari Jones

Ancora una volta Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 si è aggiornato con una nuova ondata di Incarichi della Guglia, ovvero delle sfide speciali il cui completamento non solo permette di ottenere grossi quantitativi di Punti Esperienza ma anche di sbloccare uno stile aggiuntivo per la skin Raz, inclusa con l'acquisto del Pass Battaglia.

Uno degli obiettivi più complessi di questa seconda ondata di sfide della Guglia consiste nel "parlare ai vari Jones", ovvero le varie versioni del personaggio dalla chioma bionda con le quali i giocatori possono interagire in giro per la mappa. Per completare la missione occorre individuare cinque diversi personaggi (in totale ce ne sono più di cinque, quindi potete saltarne qualcuno) che rappresentano altrettante skin presenti nel gioco e interagire con loro per poi selezionare l'opzione di dialogo "La Guglia" e leggere una serie di frasi che hanno da dirvi.

Ecco di seguito l'elenco completo delle versioni di Jones e i luoghi della mappa all'interno dei quali è possibile reperirli:

Pantano Palpitante: in quest'area è possibile parlare con il vecchio Jonesy in versione Slurp

in quest'area è possibile parlare con il vecchio Jonesy in versione Slurp Lago Languido: la versione Cabbie di Jonesy si trova nell'edificio al centro dell'area

la versione Cabbie di Jonesy si trova nell'edificio al centro dell'area Sabbie Sudate: sulla spiaggia di questo punto d'interesse si aggira Jonesy in versione "Baywatch"

sulla spiaggia di questo punto d'interesse si aggira Jonesy in versione "Baywatch" Cumulo di rottami ad est della Guglia: qui potete trovare Jonesy con il costume da T-Rex

qui potete trovare Jonesy con il costume da T-Rex Isola a nord-est di Foschi Fumaioli: atterrando sull'isola in questione è possibile incontrare la versione "sopravvissuto" del personaggio

atterrando sull'isola in questione è possibile incontrare la versione "sopravvissuto" del personaggio Castello Corallo: in questo punto d'interesse si può invece trovare Jonesy con la tuta da sub

Il sesto ed ultimo personaggio, Bunker Jonesy, è il più difficile da trovare poiché la sua posizione è scelta casualmente all'inizio di una partita tra una nutrita schiera di possibilità. Una di queste è il faro a nord-ovest di Fortezza Furtiva, ma per poter scoprire ogni singolo possibile punto di spawn di questo bizzarro personaggio potete consultare la mappa che trovate in calce alla guida, sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione di tutte le versioni del protagonista del battle royale. Vi ricordiamo che il completamento di questa sfida è particolarmente utile per chi è indietro nel Pass Battaglia, dal momento che permette di ottenere ben 45.000 Punti Esperienza.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis la skin di Horizon Zero Dawn in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 grazie al torneo disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5? Sulle nostre pagine potete trovare inoltre i primi dettagli sul Festival delle Lanterne, il nuovo evento a tempo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.