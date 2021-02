Fortnite, incarichi leggendari: come distruggere sofà, letti o sedie

Anche nel corso della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è arrivato un nuovo incarico leggendario, le cui cinque fasi non sono solo rapide da completare ma consentono ai giocatori di ottenere abbastanza XP da scalare anche tre livelli del Pass Battaglia.

La sfida settimanale in questione ha come obiettivo quello di distruggere sofà, letti o sedie in qualsiasi parte dell'isola del battle royale e, come potete facilmente intuire, si tratta di un compito davvero semplice da portare a termine. In qualsiasi punto d'interesse è infatti possibile trovare diversi oggetti tra quelli elencati nella descrizione della sfida e in specifiche aree se ne possono reperire anche grosse quantità, così da rendere la missione ancora più veloce.

Ecco di seguito alcuni dei luoghi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 all'interno dei quali sono molto numerosi i sofà, i letti e le sedie:

Parco Pacifico: in ogni casa si possono trovare questi oggetti e basta fare un giro per i vari appartamenti per completare almeno i primi due step della missione

in ogni casa si possono trovare questi oggetti e basta fare un giro per i vari appartamenti per completare almeno i primi due step della missione Ad ovest di Colosseo Colossale: il vecchio cinema all'aperto è stato coperto dalla sabbia, ma in giro per l'area si possono trovare numerose sedie di legno da distruggere con il piccone

il vecchio cinema all'aperto è stato coperto dalla sabbia, ma in giro per l'area si possono trovare numerose sedie di legno da distruggere con il piccone A nord del Covo del Cacciatore: la tana dell'Uomo Pancake è densa di sedie di legno ed è un luogo perfetto per questa sfida

la tana dell'Uomo Pancake è densa di sedie di legno ed è un luogo perfetto per questa sfida Brughiere Brumose: proprio come Parco Pacifico, si tratta di un altro centro ricco di abitazioni e quindi di sedie, divani e letti pronti per essere distrutti

Per completare ancora più velocemente la sfida potete anche accordarvi con i vostri amici, dal momento che si tratta di una sfida di gruppo e tiene quindi conto dei progressi effettuati dagli utenti presenti nella stessa squadra. Un'idea è quella di avviare una partita Rissa a Squadre o Rissa NFL (la modalità a tempo che per un po' andrà a sostituire la classica Rissa a Squadre e nella quale tutti i giocatori indossano un costume a tema football americano) e dividersi, così che ognuno raggiunga uno dei punti indicati nell'elenco e cominci a distruggere tutti gli oggetti che gli capitano a vista.

