Fortnite ha incassato 1.6 milioni di dollari al giorno su iPhone nel 2018

Fortnite è uno dei titoli più popolari (anche) su mobile e in particolar modo su iOS, dove il Battle Royale di Epic Games ha registrato numeri da record nel 2018, secondo i dati riportati da Sensor Tower.

In particolare si parla di incassi pari a 455 milioni di dollari generati dal gioco su piattaforme iOS con 69 milioni generati solamente a dicembre: quest'ultimo è stato il miglior mese dell'anno per quanto riguarda i guadagni, che si assestano comunque su 1.6 milioni di dollari al giorno solamente da App Store.

Fortnite Mobile è stato scaricato 5.2 milioni di volte a dicembre su iPhone e iPad, ad oggi gli utenti attivi su iOS sarebbero ben 82.6 milioni, traguardo raggiunto in meno di dodici mesi. A confronto, Sensor Tower fa notare come la versione iPhone di PlayerUnknown's Battlegrounds abbia generato 100 milioni di dollari durante tutto l'anno appena trascorso.

Numeri da capogiro per quello che si è affermato, senza troppi dubbi, come il fenomeno videoludico del 2018, con un trend positivo e in crescita anche per il nuovo anno.