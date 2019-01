Fortnite ha incassato $2,4 miliardi nel 2018, è record nella storia dei videogiochi

Mentre l'intera comunità di Fortnite è impegnata nel nuovo evento Tempesta di Ghiaccio che ha preso il via nella giornata di ieri, è emerso in rete un'ulteriore prova dell'incredibile popolarità del titolo di Epic Games, che a quanto pare non ha eguali.

Stando ad un recente report di SuperData, Fortnite ha incassato 2,4 miliardi di dollari nel 2018, non solo sufficienti a farlo diventare il free-to-play di maggior successo, ma anche il gioco ad aver incassato il maggior quantitativo di soldi in un anno nella storia dei videogiochi. Tutto merito delle microtransazioni, che permettono ai giocatori di acquistare oggetti di natura esclusivamente estetica.

Il documento di SuperData ha inoltre rivelato che l'intero mercato free-to-play ha generato introiti per 87,7 miliardi di dollari lo scorso anno, che rappresentano l'80% dell'intero incasso del mercato digitale, che ammonta a 109,8 miliardi di dollari. I giochi premium, dal canto loro, hanno incassato 17,8 miliardi di dollari nel 2018. Tra i principali, citiamo FIFA 18 (790 milioni), Call of Duty: Black Ops 4 (612 milioni) e Red Dead Redemption 2 (516 milioni).

Tornando a Fortnite, segnaliamo che sono attive le prime due sfide dell'evento Tempesta di Ghiaccio, che chiedono ai giocatori di eliminare 250 Fiere del Ghiaccio e infliggere 5.000 punti danno agli avversari. Nei prossimi giorni ne verranno rese disponibili delle altre, per un totale di 13. I giocatori che riusciranno a completarne 6 riceveranno in regalo la copertura Blu Metallizzato (rara), mentre coloro che le porteranno a termine tutte quante verranno ricompensati con il deltaplano Winter’s Thorn (raro).