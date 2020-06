Fortnite: Inception di Nolan verrà proiettato nella Party Royale! Ecco data e orari

Prosegue il sodalizio tra Fortnite e Christopher Noaln. Dopo la proiezione in anteprima del trailer di Tenet, la modalità Party Reale si trasformerà in un cinema all'aperto dove verranno proiettati ben tre film del cineasta britannico - Inception, Batman Begins e The Prestige - con alcune differenze tra paese e paese.

Per Epic Games è stato difficile districarsi tra i diritti di distribuzione di tutte e tre le pellicole nei vari stati del mondo, pertanto non saranno disponibili ovunque. A noi italiani, di conseguenza, tocca il solo Inception (che certamente non è poco). Il primo spettacolo inizierà alle ore 11:00 di venerdì 26 giugno, mentre alle 23:00 dello stesso giorno andrà in onda la prima e unica replica. Il film verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli: per abilitare questi ultimi sarà necessario recarsi nell'apposita sezione del menu principale (potete seguire queste istruzioni). Esattamente come al cinema, durante la visione sarà vietato registrare o trasmettere la pellicola, ed eventuali violazioni saranno sanzionate in base a quanto stabilito dalle leggi anti-pirateria.

Per assistere alla proiezione non dovrete far altro che accedere alla modalità Party Reale e dirigervi verso il Grande Schermo sull'Isola, situato nel punto indicato sulla mappa allegata in basso. Epic Games ha fatto sapere di essersi già messa all'opera per organizzare altre iniziative come questa, cercando tuttavia di non incorrere nelle medesime limitazioni imposte dai diritti di distribuzione. "Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere tutti. L'idea di avervi qui, nel Party Reale, a guardare un film in compagnia dei vostri amici e parenti ci riempie di entusiasmo, ecco perché stiamo già pensando a nuovi modi per organizzare proiezioni in tutto il mondo".

A proposito di Party Reale, vi ricordiamo che c'è in programma anche un concerto di Diplo, Young Thug e Noah Cyrus.