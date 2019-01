Fortnite: inconsapevole ragazzo attacca gli streamer, ma è con il Dr DisRespect

Il battle royale targato Epic Games, come sappiamo, ha un pubblico che spazia sulle fasce d'età più disparate e, a quanto pare, a non tutti piacciono i sempre più numerosi “creatori di contenuti”.

Ieri, un ragazzino ignaro di essere in coppia proprio con il Dr DisRespect sotto mentite spoglie, si è lanciato in un'invettiva contro gli streamer che guadagnano un mucchio di soldi solamente giocando a Fortnite.

Questo, ovviamente, ha suscitato la reazione del dottore, che è stato al gioco senza svelare la propria identità, anzi, assecondando il ragazzo e alimentando le sue accuse. Alla domanda se fosse anche lui uno streamer, il dottore ha risposto negativamente: “Non mi piacciono nemmeno gli streamer, credo siano sopravvalutati gli streamer di Fortnite”.

"Si, anch'io! Penso solo che siano pagati troppo per giocare a un solo videogioco partita dopo partita", ha detto il giovane giocatore, trovando il dottore d'accordo anche in questo caso. "...Ok, stanno facendo del loro meglio per guadagnare solo soldi, e questa è l'unica cosa che possono davvero fare perché sono semplicemente incapaci a fare altre cose."

La “trollata” del Doc è continuata anche dopo, quando ha promesso al ragazzino che avrebbero continuato a parlare privatamente della vergognosa cricca degli streamer.