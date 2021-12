Fortnite incontra Cobra Kai: arrivano nuove skin ed elementi tratti dalla serie tv

Con l'arrivo della quarta stagione di Cobra Kai su Netflix, disponibile dle 09:00 del 31 dicembre 2021 (non perdetevi la nostra recensione di Cobra Kai 4), FortniteKarate Kid.

All'interno del popolare battle royale di Epic Games sono state infatti aggiunte nuove skin ed oggetti speciali che attireranno l'attenzione di tutti i fan della serie TV. In particolare sono ben dieci i costumi (cinque per personaggi maschili ed i restanti per quelli femminili) aggiunti in Fortnite, che trasformano i combattenti dei giocatori in veri e propri karateka pronti a darsi battaglia. Ciascuno dei kimono rappresentati all'interno del gioco riporta i colori dei tre dojo principali visti all'interno della serie (Cobra Kai, Eagle Fang e Miyagi-Do), dando così ai giocatori un'ampia scelta di personalizzazione in base ai loro gusti e preferenze.

Non mancano diversi altri elementi distintivi, come ad esempio l'emote Crane Kick, che consente al proprio personaggio di eseguire l'iconica tecnica utilizzata da Karate Kid. Epic Games non perde quindi mai occasione di creare nuovi crossover con tutte le opere ed i personaggi più significativi della cultura pop, e tante altre collaborazioni analoghe sono destinate ad arrivare anche in futuro: ad esempio Boba Fett di Star Wars è arrivato in Fortnite in tempo per Natale, così da celebrare anche in questo caso l'arrivo della serie tv The Book of Boba Fett.