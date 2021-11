Fortnite incontra COD Zombies: fan ricrea mappe storiche e modalità di gioco

La modalità Zombies è ormai una tradizione all'interno di Call of Duty: introdotta per la prima volta nel 2008 in COD World at War, con il passare degli anni è divenuta una delle preferite da parte della community, con Activision che ci ha quindi puntato sempre più forte arricchendola con nuovi contenuti ed espansioni costanti.

Lo spettacolare trailer della modalità Zombies di COD Vanguard ci lascia intendere che anche nel prossimo episodio della longeva serie bellica, in arrivo il 5 novembre 2021, avrà un ruolo di primo piano. E la popolarità di questa opzione di gioco è tale da spingere i fan a ricrearla anche in altri giochi: è il caso di un utente di Fortnite che, utilizzando la Modalità Creativa messa a disposizione da Epic Games per il suo famoso battle royale, ha riprodotto numerose mappe iconiche provenienti dal franchise di Activision.

L'utente ha mostrato parte del suo lavoro su Reddit, e non si limiterà solamente a ricreare scenari molto apprezzati quali Nacht der Untoten, ma punta ad introdurre anche meccaniche di gameplay quali mystery box, orde di zombie e persino easter egg in gran quantità. Il tutto per dare vita a una vera esperienza in stile COD Zombies all'interno di Fortnite. Il primo video mostrato dal creatore sembra molto promettente, con ancora margini per un lavoro sempre migliore con il passare dei mesi.

Nel frattempo Fortnite dice addio alla Cina: il prossimo 15 novembre verranno infatti spenti i server in maniera definitiva.