Fortnite incontra il Doctor Strange: Scarlet esordisce nel popolare battle royale

Con il nuovo film di Doctor Strange appena sbarcato nei cinema (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia), Fortnite non poteva certo perdere l'occasione per l'ennesimo crossover tra brand di grande fama internazionale, incentrato proprio sull'opera Marvel.

Tramite un post sul proprio sito ufficiale, Epic Games conferma che Scarlet Witch, nota anche come Wanda Maximoff, fa il suo ingresso nell'iconico battle royale, subito disponibile nel Negozio Oggetti di Fortnite assieme a diversi accessori.

Oltre al costume di Scarlet è infatti incluso il Dorso decorativo Mantello di Wanda, che si illumina di Magia del Caos quando infliggono danni agli avversari. Nello store in-game sono inoltre disponibili il Piccone Ascia del Caos, artefatto fisico formato dell'energia magica, e l'Emote Manipolazione dell'energia psichica utile per liberare il potere psionico.



Tutti i nuovi elementi incentrati sul personaggio Marvel possono essere acquistati individualmente oppure tutti assieme grazie al Bundle Scarlet Witch. Ma non è ancora finita: il bundle include anche una schermata di caricamento inedita, intitolata Oltre la dimensione specchio. Si tratta dunque di un pacchetto imperdibile per tutti i fan di Doctor Strange e di Scarlet Witch.

Tra le altre novità di spessore degli scorsi giorni, ricordiamo inoltre che Fortnite sbarca gratis su Xbox Cloud Gaming, giocabile quindi da chiunque, compresi coloro che non hanno un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.