Fortnite incontra Goat Simulator 3: le capre pazze invadono il battle royale

Goat Simulator 3 è ancora un po' distante dal suo esordio sul mercato, fissato per il 17 novembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma le capre fuori di testa sono impazienti di fare il loro ritorno nel mondo dei videogiochi e seminare caos come solo loro sono in grado di fare.

Grazie ad una partnership tra Coffee Stain Publishing ed Epic Games, Fortnite si prepara a ricevere un nuovo crossover, che lo vedrà stavolta accogliere all'interno della sua isola tutta la pazzia sopra le righe di Goat Simulator. A partire dal 29 settembre 2022, e fino alle ore 23:59 del 29 settembre 2023, chiunque acquisterà una qualunque versione di Goat Simulator 3 tramite l'Epic Games Store avrà accesso all'outfit "A Goat" nel celebre battle royale.

Basterà semplicemente accedere a Fortnite con lo stesso account Epic Games per ricevere in automatico il nuovo costume, che consentirà ai giocatori di impersonare una versione umanoide di Pilgor, la capra protagonista della serie targata Coffee Stain, e scatenare tutta la sua follia in battaglia contro gli altri combattimenti. In ogni caso l'outfit sarà disponibile anche per tutti coloro che non compreranno Goat Simulator: a partire dal 26 novembre 2022, infatti, sarà possibile trovarlo all'interno dell'Item Shop di Fortnite.

Non solo caprette matte: Fortnite si prepara ad ospitare un nuovo concerto, incentrato sulla cantante franco-maliana Aya Nakamura.