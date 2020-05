Fortnite incontra GTA 5: arrivano i Concerti con le mod di GTA Online!

La vulcanica scena dei modder di GTA 5 trae spunto dal fenomeno dei concerti evento di Fortnite per dare vita a pirotecnici show multiplayer con l'aiuto degli utenti di GTA Online.

Il redditor Mike_not_Michael ha registrato il tutto e spiegato che "un modder ha voluto portare l'intera lobby a compiere un viaggio salutare con questo spettacolo. Non ho mai visto così tante persone passare del tempo insieme in GTA Online senza ammazzarsi a vicenda". Lo show inatteso che ha coinvolto i giocatori di GTA Online ha visto per protagonista un DJ (presumibilmente, lo stesso modder) con tanto di spettacolo pirotecnico e fuori d'artificio.

L'artefice di questo esperimento ha infatti deciso di allestire un palco virtuale tra le colline dell'area a nord di Los Santos e di invitare tutti i giocatori a partecipare all'evento per divertirsi insieme ai fan di GTA Online prendendo spunto, appunto, dalle iniziative promosse da Epic con i concerti digitali di Fortnite con Travis Scott e, più di recente, con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5.

Tra i partecipanti all'evento, troviamo anche gli immancabili giocatori di GTA 5 in Roleplay che stanno dando vita alla singolare guerra aliena con i costumi da marziano. Date un'occhiata al video dell'inatteso concerto del modder di GTA Online e diteci che cosa ne pensate al riguardo.