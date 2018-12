Fortnite incontra Super Smash Bros Ultimate in un simpatico video mash-up

L'appassionato di Fortnite conosciuto come LaffenGas ha pubblicato sul suo canale YouTube un divertente video mash-up che unisce l'universo sparatutto del suo battle royale preferito con la dimensione digitale del gioco più importante di questo fine 2018, Super Smash Bros. Ultimate.

Nel filmato mash-up amatoriale di LaffenGas confezionato sulla falsariga dei trailer di presentazione degli eroi dell'ultimo brawler di Masahiro Sakurai, i personaggi principali del kolossal multiplayer di Epic Games si coalizzano per lanciare il guanto di sfida al Re dei Ghiacci, l'artefice degli eventi che hanno portato allo stravolgimento dell'isola di Fortnite nella Stagione 7 a tema invernale.

L'ingresso sul campo di battaglia di ciascun combattente di Fortnite Battaglia Reale è accompagnato da una scenetta che riprende le animazioni, le emote e le situazioni di gioco più rappresentative per ogni personaggio: giudicate voi stessi la qualità del lavoro svolto dall'appassionato di Fortnite e diteci cosa ne pensate al riguardo.

Nel frattempo, consigliamo a chi ci segue di consultare la nostra guida di Super Smash Bros Ultimate che offre dei suggerimenti sui lottatori più indicati per cominciare a giocare all'ultimo, monumentale picchiaduro di Bandai Namco e Sora Ltd. disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dallo scorso 7 dicembre.