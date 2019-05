Fortnite, incredibile: ancora problemi per la Honor Guard Skin

Come ricorderete, tempo fa una collaborazione tra Epic Games e Honor diede vita ad una skin esclusiva per i possessori dello smartphone top di gamma Honor View 20, la cui storia però è stata a dir poco travagliata, fino ad assumere i contorni surreali di una barzelletta.

La Honor Guard Skin è stata hackerata infatti da alcuni malintenzionati, che riuscirono a trovare il modo per generarne i codici e poterle vendere liberamente, per cui Epic ha deciso di rimuovere la Honor Guard Skin e cercare una soluzione. Nel frattempo la skin è stata tolta e rimessa diverse volte, con gli hacker che sono riusciti sempre a trovare un modo per aggirare le contromisure di Epic.

L'ultima puntata della telenovela si sta svolgendo proprio in queste ore, quando Epic ha nuovamente deciso di rimuovere la skin, e di renderla poi di nuovo disponibile solamente in alcuni paesi, il tutto senza alcuna comunicazione ufficiale sui propri canali social.

Canali social che sono ora in preda al caos, visto che si sono riversati i commenti dei possessori dello smartphone, infuriati per non aver ancora ricevuto i loro contenuti esclusivi, promessi ormai più di tre mesi fa.

Non è chiaro adesso come Epic intenda procedere, ma di sicuro c'è bisogno di una soluzione definitiva, per scongiurare quello che potrebbe rivelarsi un danno d'immagine da non sottovalutare.