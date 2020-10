Fortnite L'Incubo: come infliggere danni con un Veicolo Posseduto

Una delle sfide più particolari dell'evento di Halloween 2020 di Fortnite Capitolo 2 coinvolge i cosiddetti "Veicoli Posseduti". Scopriamo insieme come fare per trovarne uno ed utilizzarlo per infliggere danni agli avversari.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, i Veicoli Posseduti non si trovano in giro per la mappa e non sono altro che normalissimi mezzi di trasporto a quattro ruote che il giocatore stesso deve trasformare per renderli spettrali. Per far diventare un'auto o un camion "posseduto" non occorre far altro che trasformarsi in un'Ombra ed entrare al suo interno: a questo punto dovete puntare ad un nemico e iniziare a colpirlo fino ad accumulare i 100 punti danno necessari al completamento della sfida a tempo di Fortnite L'Incubo. Per vostra fortuna esiste un metodo infallibile per portare a termine la missione e grazie al quale non dovrete faticare minimamente. Innanzitutto avviate una qualsiasi partita in Singolo, Coppie o Squadre e osservate la posizione delle pattuglie Quinjet, segnalate sulla mappa da una scia di fumo blu. Scelto uno dei velivoli, atterrate nei paraggi ed entrate in un'automobile per poi fermarvi a pochi passi dall'area di pattuglia e dai robot Stark, uscite e fatevi eliminare. Ritornerete lì come Ombra e potrete entrare nel veicolo parcheggiato pochi istanti fa per divertirvi ad investire tutti gli androidi delle Stark Industries e completare in una manciata di secondi la sfida, evitando al contempo di dover colpire altri giocatori con l'auto, rischiando che evitino agilmente il vostro veicolo e vi facciano fuori.

Vi ricordiamo che questa non è l'unica sfida introdotta dagli sviluppatori in Fortnitemares Mida's Revenge e sulle nostre pagine trovate anche una serie di consigli utili per viaggiare per 100 metri su una scopa da strega in Fortnite Capitolo 2.