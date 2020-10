Fortnite L'Incubo: come viaggiare per 100 metri su una scopa da strega

Ad accompagnare l'aggiornamento odierno di Fortnite Capitolo 2 è arrivato anche l'atteso evento Fortnitemares Mida's Revenge, che porta nel battle royale Epic Games una serie di novità tra le quali troviamo un set di sfide con in palio degli oggetti gratuiti per la personalizzazione degli avatar.

Una delle sfide attualmente disponibili chiede ai giocatori di viaggiare per 100 metri su una scopa da strega, uno degli ottetti mitici introdotti nell'evento. Le scope da strega non sono altro che gadget che vanno raccolti in luoghi specifici della mappa e che possono essere utilizzati in maniera simile ai superpoteri degli eroi Marvel della Stagione 4. Per mettere le mani su una scopa da strega dovete far visita ad uno dei covi delle streghe sparsi in giro per la mappa.

Ecco di seguito la posizione di alcuni dei covi presenti nel gioco:

A nord-ovest di Borgo Bislacco (settore C4 della mappa)

Ad ovest di Sabbie Sudate (settore A4 della mappa)

A nord-ovest di Lago Languido e a sud-est de Le Rovine (settore F5 della mappa)

Una volta raggiunto uno di questi luoghi occorre andare alla ricerca dei barili di legno che ricordano quelli contenenti le canne da pesca e che in questo caso sono pieni zeppi di scope da strega: distruggetene uno a colpi di piccone e raccogliete subito l'oggetto mitico. A questo punto non dovete far altro che equipaggiare la scopa e premere il tasto dedicato al fuoco per effettuare un'agile piroetta ed iniziare a planare facendo surf sull'oggetto. Se volete completare più velocemente la sfida potete utilizzare la scopa in prossimità di un dirupo o in cima ad una pedana, così da avere la certezza matematica di percorrere almeno 100 metri in un'unica planata. Nel caso in cui il primo tentativo non dovesse andare a buon fine, vi basterà attendere una manciata di secondi perché la scopa si ricarichi e possa essere nuovamente utilizzata.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione dei covi delle streghe, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come mangiare 25 dolciumi in Fortnitemares.