Fortnite L'Incubo: come visitare diversi Capanni per Streghe

L'ultima ondata di sfide a tema Halloween 2020 è stata introdotta in Fortnite Capitolo 2 ed è ora possibile portare a termine le ultime missioni utili per ottenere punti esperienza e ricompense esclusive. Uno degli obiettivi di Fortnitemares è visitare tre diversi Capanni per Streghe, scopriamo insieme come trovarli tutti.

In giro per la versione spettrale dell'isola del battle royale ci sono al momento cinque diversi covi delle streghe, ovvero dei capanni isolati rispetto agli altri punti di interesse e nei quali si possono trovare le scope da strega utili al completamento di una delle missioni di Halloween. Per portare a termine la missione non occorre far altro che avvicinarsi almeno a tre di questi Capanni e, come spesso accade in questi casi, si può anche fare in modo da visitarne uno solo in ogni partita, dal momento che non è richiesto di completare la sfida in un solo match.

Ecco di seguito tutte le indicazioni utili per trovare la posizione dei Capanni delle Streghe in Fortnite Capitolo 2:

A nord del Dominio di Doom e ad ovest rispetto a Scogliere Scoscese (settore D2 della mappa)

Ad ovest di Sabbie Sudate (settore A4 della mappa)

A nord-ovest di Borgo Bislacco, proprio vicino al punto d'interesse (settore C4 della mappa)

Nei pressi della stazione di rifornimento a nord-ovest di Lago Languido e a sud-est de Le Rovine (settore F5 della mappa)

A sud-est di Foschi Fumaioli (settore H3 della mappa)

A sud di Pantano Palpitante (settore C7 della mappa)

A sud-est di Gattogrill (settore H7 della mappa)

Per semplificarvi ulteriormente il lavoro, abbiamo realizzato per voi una mappa con la posizione esatta dei capanni, la quale può essere trovata in calce alla guida. Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come eliminare Mida Ombra in Fortnite.