Fortnite L'Incubo, guida: come eliminare Mida Ombra

Oggi è arrivata in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 un'altra sfida di gruppo legata all'evento a tempo Fortnitemares L'Incubo - Vendetta di Mida, la quale chiede ai giocatori di sconfiggere il nuovo boss che popola il punto d'interesse di Halloween: Le Rovine.

L'obiettivo dei giocatori è infatti quello di eliminare la versione ombra di Mida, che si aggira per l'ex Autorità ed è protetto da un gran numero di Scagnozzi Ombra armati di un letale lancia zucche esplosive. Riuscire in quest'impresa non sarà facile, dal momento che questa è una delle sfide più difficili dell'evento di Halloween 2020 del battle royale e saranno in tantissimi ad atterrare alle Rovine per provare ad eliminare con la propria squadra il nuovo boss. Se non riuscite a completare questa sfida con i vostri amici, potreste anche provare a farla da soli, visto che la maggior parte dei giocatori sta provando a completarla in compagnia del proprio team (basta infatti che un elemento della squadra elimini Mida affinché si completi la sfida per tutti). Purtroppo in questo caso non esistono tecniche infallibili per riuscire nell'impresa, ma ci sono alcune tattiche che se messe in pratica nel giusto modo possono darvi un vantaggio netto sugli avversari. Il nostro consiglio è quello di avviare una partita in Singolo e di atterrare proprio davanti la porta principale dell'edificio: a questo punto raccogliete velocemente una qualsiasi arma e fate fuori nel più breve tempo possibile lo Scagnozzo Ombra che è di guardia, così da sottrargli il lancia zucche esplosive e una manciata di munizioni (utilizzatele attentamente, poiché non sono molte). Imbracciando la potentissima arma non vi resta che entrare nell'edificio e massacrare a suon di razzi il povero Mida, coinvolgendo nelle esplosioni anche eventuali avversari che stanno provando a fare lo stesso. Il boss è solitamente al piano terra dell'edificio e si nota facilmente a causa della pelle di colore viola, proprio come le creature Ombra.

Completando la sfida riceverete gratuitamente l'esclusivo strumento da raccolta raro che prende il nome di Zucca spaccatutto e che troverete a vostra disposizione nell'armadietto.