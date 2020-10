Fortnite L'Incubo, guida: come mangiare 25 dolciumi

Con l'aggiornamento che riduce sensibilmente il peso di Fortnite Capitolo 2 in versione PC, Epic Games ha lanciato anche Fortnitemares, l'evento a tema Halloween con sfide e modalità a tempo. Tra le missioni proposte oggi troviamo anche una particolare sfida di gruppo che chiede ai giocatori di mangiare dolciumi.

Sebbene possa sembrare una missione complessa, sappiate che si tratta di un compito molto rapido da portare a termine e che con tutta probabilità riuscirete a completare da soli, senza che i vostri amici debbano aiutarvi. Tutto ciò che dovete fare è atterrare in prossimità di qualche abitazione e distruggere a suon di picconate i piccoli cestini di Halloween contenenti snack e caramelle di vario genere. Alla rottura di questi contenitori verranno fuori diversi oggetti consumabili che vanno raccolti e mangiati. Il vostro obiettivo è mangiare un totale di venticinque di questi dolci, ma la sfida terrà conto anche di quelli consumati dai giocatori presenti nella vostra squadra. Il metodo più veloce per completare la sfida in questione è atterrare al Dominio di Doom (l'ex Parco Pacifico) e andare alla ricerca delle numerose ceste di dolci situate fuori dalle varie abitazioni: raccoglietene il più possibile e scappate via. Una volta raggiunto un luogo isolato, mangiare tutte quelle che contengono scudi o potenziamenti e uscite dalla tempesta per ricevere danni alla salute e mangiare anche quelle che ripristinano gli HP. In questo modo vi basterà anche solo una partita per completare la missione di Fortnitemares e ricevere come ricompensa l'esclusiva copertura per armi e veicoli chiamata Ombra di Mida, che dà agli oggetti un aspetto molto simile a quello delle creature d'ombra.

