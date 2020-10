Fortnite L'Incubo, guida: come diventare un'Ombra tre volte

Questa mattina Epic Games ha pubblicato la nuova patch di Fortnite Capitolo 2 che ha dato il via all'evento a tempo di Halloween che prende il nome di L'Incubo. Come avviene in ogni evento, anche questa volta è stato proposto un set di sfide con ricompense gratuite e la prima di queste missioni chiede ai giocatori di diventare Ombre.

L'obiettivo degli utenti è quello di diventare Ombre in tre diverse partite e si tratta forse della sfida più semplice tra quelle attualmente disponibili. Per completare la missione non dovete far altro che avviare una partita nella modalità a tempo L'Incubo e farvi eliminare da un giocatore avversario o da uno Scagnozzo nelle tre aree popolate dai boss attualmente presenti nel gioco (Mida all'Autorità, Doctor Doom al Dominio di Doom e Iron Man alle Stark Industries): al momento della morte vi trasformerete in creature viola dotate di abilità uniche il cui obiettivo è quello di andare a caccia dei giocatori ancora in vita.

Ecco di seguito l'elenco completo dei comandi unici delle Ombre, dal momento che questi personaggi sono in grado di eseguire delle azioni speciali:

Scatto: L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One) Colpo d'artiglio: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One) Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

X su PlayStation 4 (A su Xbox One) Urlo (evidenzia i nemici nei paraggi): L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One) Invisibilità: restare fermi

Non è importante che eliminiate altri giocatori con la forma d'Ombra, dal momento che vi basterà essere fatti fuori ed entrare in gioco come creatura viola tre diverse volte per completare la sfida ed ottenere ben 40.000 Punti Esperienza, utili per scalare qualche livello del Pass Battaglia della Stagione 4.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come usare un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale, utile a completare la terza ed ultima sfida risveglio dell'eroe Marvel.