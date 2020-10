Fortnite L'Incubo, guida: rilevare giocatori come Ombra

La seconda delle tre ondate di sfide dell'evento Fortnitemares Mida's Revenge di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile e consente ai giocatori di ottenere nuove ricompense gratis e una manciata di Punti Esperienza. Una delle missioni chiede agli utenti di rilevare altri giocatori come Ombra, scopriamo insieme come completarla.

Innanzitutto occorre trasformarsi in un'Ombra, passaggio molto semplice dal momento che non è necessario fare altro che lasciarsi eliminare da un qualsiasi giocatore avversario. A questo punto è possibile ritornare immediatamente in gioco atterrando nell'area in cui siamo stati fatti fuori e con un nuovo corpo dotato di abilità uniche: è proprio grazie ad una di queste che saremo in grado di effettuare un particolare urlo che segnala tutti i giocatori avversari nei paraggi. Per eseguire questa mossa basta premere il tasto L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One) e tutti i giocatori vicini verranno contrassegnati da un rombo rosso e la loro sagoma sarà visibile anche oltre le pareti e sarà evidenziata in rosso. Il vostro obiettivo è quindi fare in modo di contrassegnare un totale di dieci nemici e il modo più rapido per completarla è quello di atterrare nel luogo più affollato della mappa: Le Rovine, ovvero la vecchia Autorità. Tutti i giocatori andranno lì per eliminare Mida Ombra e vi basterà farvi uccidere per tornare in gioco e individuare in un colpo solo un gran quantitativo di avversari. Ricordate che se sprecata, l'abilità potrà essere eseguita nuovamente solo dopo l'attesa ci una manciata di secondi, quindi sarà meglio riflettere bene su quando e come utilizzarla per individuare il numero massimo possibile di nemici. Va inoltre precisato che non si può completare la missione in Rissa a Squadre, modalità nella quale non sono presenti le Ombre.

