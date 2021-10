Fortnite L'Incubo: guida alle sfide di Halloween per sbloccare gratis picconi, zaini ed em

L'evento a tema Halloween di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 ha appena preso il via e, come da tradizione, permette a tutti i giocatori del battle royale di accedere ad una corposa serie di oggetti cosmetici gratuiti attraverso il completamento di sfide a tempo.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide di Assalto dell'Orda:

Completa 20 incarichi di Assalto dell'Orda (0/20) - Ricompensa: Icona Stendardo dedicata alla Regina dei Cubi

Gli incarichi della modalità a tempo si possono vedere nella schermata delle sfide solo quando si sta giocando o è stata selezionata la modalità PvE nella lobby. Si tratta di semplici sfide che riguardano l'apertura di forzieri, l'eliminazione di mostri e il raggiungimento di specifici moltiplicatori uccidendo i nemici in serie. Potete velocizzare il completamento di questa sfida aiutando gli altri giocatori con i loro incarichi tramite la condivisione, attiva di default.

Ottieni un punteggio squadra di almeno 400.000 (0/400.000) - Ricompensa: Spray "Thriller della Squadra delle Coccole"

Questa sfida è abbastanza complessa, poiché richiede ai giocatori di completare una partita raggiungendo un punteggio di 400.000. Per riuscire nell'impresa occorre concentrarsi sui moltiplicatori e sopravvivere fino alla fine, così da aumentare in maniera sensibile il punteggio finale.

Ottieni 2.000.000 di punti squadra combinati (0/2.000.000) - Ricompensa: Dorso Decorativo "Succo Pensante"

A differenza della sfida precedente, questa è cumulativa. Ciò significa che dovete continuare a giocare per accumulare punti fino a raggiungere la cifra richiesta e non è importante il risultato raggiunto in partita, sebbene morire subito prolunghi i tempi di completamento.

Questi sono invece i consigli per gli Incarichi di Fortnite L'Incubo:

Raccogli dolciumi (0/15) - Ricompensa: 2.800 Punti Esperienza

Si tratta di una missione davvero semplice, dal momento che all'entrata della quasi totalità delle case e degli edifici in giro per la mappa si trovano piccoli contenitori di dolciumi che, una volta colpiti con un piccone, lasciano cadere consumabili di ogni tipo. Basta raccoglierne 15 per completare l'incarico e ottenere una prima ricompensa dell'evento.

Elimina un avversario con un Lanciazucche (0/1) - Ricompensa: 2.800 Punti Esperienza

Altra sfida molto semplice, sebbene richieda un pizzico di fortuna. Per poter completare questo incarico dovete infatti trovare il lanciarazzi di Halloween, quello che spara zucche al posto dei missili. Una volta trovata l'arma, colpite un qualsiasi avversario per portare a termine la sfida.

Atterra mentre cavalchi una scopa da strega (0/5) - Ricompensa: 2.800 Punti Esperienza

L'evento di Halloween ha reintrodotto la scopa da strega, gadget mitico che si può trovare alla Convergenza (il nuovo punto d'interesse al centro della mappa) e in altri luoghi dell'isola. Per completare la sfida dovete utilizzare cinque volte l'oggetto, il quale fa prendere il volo al giocatore e gli permette successivamente di atterrare.

Trovate infine i suggerimenti per completare la Scheda punti di Fortnite L'Incubo:

Completa un incarico di Fortnite: L'Incubo (0/1) - Ricompensa: Spray "Maledizione di Corvo"

Per ottenere questa ricompensa basta completare uno qualsiasi dei tre incarichi elencati sopra.

Completa due incarichi di Fortnite: L'Incubo (0/2) - Ricompensa: Schermata di caricamento "Duello chiar di luna"

Stesso discorso della precedente sfida: completate due delle missioni di Fortnite L'Incubo e la schermata di caricamento sarà vostra.

Completa tre incarichi di Fortnite: L'Incubo (0/3) - Ricompensa: Scia "Evasione furiosa"

Per ottenere la scia occorre completare tutti e tre gli incarici elencati sopra.

Completa la scheda punti di Jonesy oscuro "Parola dell'Oracolo" (0/1) - Ricompensa: Deltaplano "Cuboplano"

Si tratta in questo caso di una procedura identica a quella che riguarda tutti gli altri personaggi: atterrate a Foschi Fumaioli, parlate con il personaggio e accettate il suo incarico. Una volta completate tutte le cinque missioni, potrete ottenere la ricompensa gratuita.

Completa la scheda punti di Ariana Grande "Cacciatore di Mostri" (0/1) - Ricompensa: Strumento da raccolta "Estrattore Ognitempo"

Stesso procedimento della sfida riguardante Jonesy oscuro, ma in questo caso il personaggio che state cercando si aggira per Cala Credente.

Sapevate che nel fumetto Fortnite Fondazione troverete un codice per scaricare gratis la skin Il Batman che Ride?