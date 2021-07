Fortnite? È un incubo per José Mourinho: i calciatori ci giocano tutta la notte

Non sappiamo ancora cosa combinerà la Roma di José Mourinho, ma una cosa è certa: il campionato italiano ha riguadagnato uno personalità unica, che non mancherà di dare spettacolo nelle sale stampa della penisola con le sue parole dirette e prive di filtri.

Mourinho, tra l'altro, ha già lasciato il segno in un recente video della serie "Rapid Responses" postato sui canali social del club. L'allenatore portoghese ha condiviso la sua opinione sulla città di Roma ("Storia. Potere. Passione"), sullo Stadio Olimpico ("Fantastico"), su come si trova a vivere in Italia ("È così difficile...") e Instagram ("Divertente"), ma a catturare la nostra attenzione è stato il suo parere schietto e diretto su Fortnite: "È un incubo. I calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa str******. E poi il giorno dopo hanno la partita".

Lo Special One non si smentisce mai... E voi, cosa ne pensate delle parole di Mourinho? Trovate il video intero in calce a questa notizia, ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che in Fortnite è in arrivo il Rift Tour, un evento speciale che avrà per protagonista una "superstar da record" (forse Ariana Grande). Nell'attesa, vi spieghiamo come completare tutte le sfide della Settimana 8 della Stagione 7.