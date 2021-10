Fortnite l'Incubo prende vita: quattro inquietanti aggiunte per la prima settimana

Mentre gli appassionati del free to play si domandano se davvero Fortnite: Battaglia Raele sia destinato a divenire un film nel prossimo futuro, è ormai giunta l'ora di festeggiare Halloween all'interno del gioco.

Anche quest'anno, ritorna infatti sulle scene l'iniziativa Fortnite L'Incubo 2021, celebrazione tematica volta a rendere omaggio in compagnia alla notte più spaventosa dell'anno. Per l'occasione, il team di Epic Games ha deciso di proporre diverse sorprese a cadenza settimanale e giornaliera, che consentiranno ai giocatori di vestirsi a tema per la festività autunnale.

Con la prima settimana di Fortnite L'Incubo, che si protrarrà tra martedì 5 e lunedì 11 ottobre, degli speciali Tarocchi dei Mostri riveleranno progressivamente l'approdo nel negozio in-game di speciali costumi di Halloween. Per il momento, gli autori del free to play hanno già confermato l'esordio del Mostro di Frankestein, in omaggio al celebre romanzo di Mary Shelley. A quest'ultimo, si affianca ora anche il famigerato Leader della Squadra delle Urla, pronto a seminare il panico sull'isola di gioco.



Nel corso della settimana, saranno presentati altri due costumi speciali, la cui identità è però ancora ignota. Per avere alcuni indizi in merito, potete tuttavia dare uno sguardo al dorso delle carte presenti nell'immagine disponibile in apertura a questa news.