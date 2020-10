Fortnite L'Incubo: trucco per consumare bottino leggendario come Ombra

Tra le ultime sfide dell'evento Fortnitemares Vendetta di Mida di Fortnite Capitolo 2 troviamo anche una nuova sfida di gruppo che chiede ai giocatori qualcosa di molto particolare: consumare del bottino leggendario come Ombra. Fortunatamente la sfida può essere completata molto facilmente grazie ad un semplice trucco.

Reperire un oggetto leggendario in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 2, soprattutto nelle modalità nelle quali è attivo l'Incubo (Singolo, Coppie e Squadre) può non essere molto semplice, ma non demordete. La maggior parte dei giocatori in queste tre modalità è tutta concentrata nella parte centrale della mappa per far fuori Mida Ombra e sono davvero pochi quelli che decidono di atterrare in altre parti della mappa. Approfittando della situazione, potete atterrare alle Stark Industries o al Dominio di Doom e prendere di mira uno dei due boss: Iron Man e Doctor Doom. Una volta fatto fuori il pericoloso nemico, raccogliete immediatamente la tessera di rarità leggendaria utile per aprire il vault e non utilizzatela per accedere alla stanza. Il vostro obiettivo è ora quello di nascondere la tessera in un luogo sicuro, creare una passerella e cascare giù per tornare immediatamente in gioco in forma d'Ombra. Raggiungete la tessera leggendaria ed interagiteci per portare a termine la missione.

Vi suggeriamo di provare a completare la sfida il prima possibile, poiché quando saranno in molti a scoprire l'esistenza di questo semplice trucco le aree popolate dai boss non saranno più tanto deserte e diventerà molto difficile riuscire nell'impresa. Vi ricordiamo inoltre che il completamento della missione permette di ottenere il buffo dorso decorativo Bobo, ovvero una scimmietta che reagisce alle azioni del giocatore.

