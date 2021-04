Fortnite: l'indisponibilità su Xbox Cloud Gaming è una scelta di Epic, ecco i motivi

A quanto pare Epic Games avrebbe negato la possibilità a Microsoft di utilizzare Fortnite attraverso il servizio in streaming Xbox Cloud Gaming, originariamente conosciuto come xCloud. La notizia è emersa grazie ad una deposizione resa nell'ambito del processo Epic contro Apple e ora pubblicata.

Come si legge nella deposizione resa durante l'interrogatorio a Joe Kreiner, vice presidente dello sviluppo aziendale di Epic, la scelta di non rendere disponibile Fortnite su Xbox Cloud Gaming è una scelta deliberata dell'azienda: "Vediamo gli sforzi di Microsoft con xCloud in competizione con la nostra offerta per PC". Le argomentazioni di Kreiner sembrano poi proseguire ma il tribunale ha deciso di oscurare gran parte del documento.

Attualmente l'unico modo di accedere a Fortnite sui dispositivi iOS è tramite il servizio GeForce NOW di NVIDIA: Epic ha infatti collaborato con l'azienda guidata da Jensen Huang per lanciare il famoso battle royale sulla propria piattaforma cloud insieme ad altri giochi esclusivi dell'Epic Games Store. La particolare struttura di GeForce NOW consente infatti ad Epic di incassare i proventi del gioco senza passare per uno store esterno. Questo è probabilmente il motivo principale per cui Fortnite al momento non è disponibile su Xbox Cloud Gaming: in questo caso infatti gli incassi del gioco sarebbero condivisi con Microsoft che ne tratterrebbe una quota.

Insomma dietro alla scelta di Epic ci sarebbero gli stessi motivi che hanno spinto la società nel contenzioso legale con Apple. Intanto la beta di Xbox Cloud Gaming su PC prosegue e sulla rete sono disponibili i primi video di test sul servizio.