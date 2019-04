Fortnite: la spada Infinity Blade è ora disponibile con la MAT Scontro all'Arma Bianca!

Piuttosto a sorpresa, prende il via in Fortnite l'inaspettata MAT Scontro all'Arma Bianca, modalità a tempo limitato grazie alla quale fa il suo ritorno in-game una vecchia conoscenza dei Giocatori!

Si tratta di nientemeno che dell'Infinity Blade, spada introdotta nel Battle Royale nel pieno della Stagione 7 di Fortnite, in occasione del mese di dicembre dello scorso anno. Successivamente rimossa dal gioco, ora quest'arma leggendaria fa il suo ritorno per un tempo limitato. Come riportato da Fortnite Intel e da Dexerto, sembra infatti che Epic Games abbia dato improvvisamente il via alla MAT Scontro all'Arma Bianca. Ad ora, l'utilizzo dell'Infinity Blade è limitato a questo evento speciale e non sembrano esserci piani per una sua reintroduzione più ampia in-game.



Altri cambiamenti hanno interessato recentemente il mondo di gioco del titolo Epic Games. L'Elicottero di Fortnite ha raggiunto Sponde del Saccheggio e, inoltre, sembra che la stessa località possa rappresentare la nuova sede per degli scavi. Grandi novità sono inoltre attese nel corso della prossima settimana, con la pubblicazione dell'aggiornamento 8.30, che introdurrà i Furgoni di Riavvio in Fortnite, rendendo così disponibile la tanto vociferata feature legata al respawn nel gioco. Insieme a questi ultimi, faranno il proprio esordio anche le Schede di Riavvio, item necessario ad attivare i furgoncini.