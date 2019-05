Fortnite: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani

Dopo avervi mostrato come cavalcare la corrente a Neoinclinato e Mega Mall, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di infliggere danni agli avversari da almeno 2 piani di distanza.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 2: Cavalca la corrente attorno a Neoinclinato (0/1)

Visita tutte le Piattaforme aeree (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra (0/200)

Pass Battaglia

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/5)

Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato o Sponde del Saccheggio (0/7)

Eliminazioni armi con mirino (0/3)

Fase 1 di 3: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani (0/300)

Per completare questa sfida a fasi dovrete portare a termine i tre seguenti step:

Fase 1: Infliggi 300 danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani

Per portare a termine la prima fase della sfida dovrete costruire una struttura di almeno due piani, raggiungerne la sommità e infliggere 300 danni agli avversari posizionati al di sotto della struttura. Se invece costruite una struttura di tre piani, i nemici possono trovarsi anche al primo piano della stessa. L'importante è che ci siano almeno due piani di distanza.

Fase 2: Infliggi 200 danni agli avversari da una distanza di almeno 4 piani

Dovrete seguire le stesse indicazioni della prima fase, con la differenza che in questo caso dovrete infliggere 200 danni da una distanza di almeno 4 piani.

Fase finale: Infliggi 100 danni agli avversari da una distanza di almeno 6 piani

Come sopra, con la differenza che dovrete infliggere 100 danni da una distanza di almeno 6 piani. In questo caso vi suggeriamo di usare un'arma a lunga gittata come l'arco o il fucile di precisione.