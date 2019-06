Fortnite: Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo

Dopo avervi mostrato come completare Cerca un forziere, un distributore e un falò, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come portare a termine la sfida "Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo".

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9, evidenziando in grassetto quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Cerca dei forzieri a Crocevia del Ciarpame o Neopinnacoli (0/7)

Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati (0/7)

Eliminazioni con armi silenziate (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un veicolo (0/200)

Fase 1 di 3: visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio in una partita (0/2)

Cerca un forziere, usa un distributore automatico e un falò in una partita singola (0/3)

Eliminazioni da 5m o meno (0/3)

Al momento sono disponibili tre veicoli in Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), ma gli unici due consentono di sparare mentre vi trovate alla loro guida sono il Driftboard e il Quad Annientatore. Tutto quello che dovete fare per completare questa sfida, dunque, è procurarvi un Driftboard o un Quad Annientatore e infliggere 200 danni ai nemici mentre vi trovate a bordo del veicolo.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i due veicoli in questione sono sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale. Il Driftboard può essere trovato più facilmente all'interno del bioma polare, mentre il Quad Annientatore è più diffuso a Palmeto Paradisiaco.