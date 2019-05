Fortnite: Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico

A partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 10. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare nel modo più semplice possibile la sfida "Infliggi danni entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico".

Poco sotto elenchiamo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Lanciati nei cerchi di fuoco con un cannone (0/3)

Fase 1 di 3: Raccogli legno in una singola partita (0/500)

Elimina avversari ai Pinnacoli Pendenti o nel Quartiere (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante (0/500)

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Crocevia del Ciarpame (0/1)

Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico (0/100)

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2)

Questa sfida richiede di infliggere 100 danni agli avversari entro i 10 secondi successivi all'atterraggio da un condotto vulcanico.

Per completare l'obiettivo, dunque, prima di tutto dovrete individuare un condotto vulcanico all'interno dell'isola. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i condotti vulcanici sono disseminati in tutta la porzione est dell'isola, con una maggiore concentrazione nei pressi del vulcano.

Se volete portare a termine la sfida nel modo più semplice possibile, vi consigliamo di giocare in una delle modalità a tempo limitato di Fortnite Battaglia Reale come l'evento Endgame. Cercate di utilizzare i condotti vulcanici quando ci sono dei nemici nei dintorni, in modo che dopo l'atterraggio possiate colpirli per infliggere loro dei danni con le vostre armi da fuoco.