Fortnite: Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato Bomba Ombra

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 1. In questa mini-guida vi diamo qualche suggerimento utile per completare la sfida "Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra".

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 2: Cavalca la corrente attorno a Neoinclinato (0/1)

Visita tutte le Piattaforme aeree (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra (0/200)

Pass Battaglia

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/5)

Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato o Sponde del Saccheggio (0/7)

Eliminazioni armi con mirino (0/3)

Fase 1 di 3: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani (0/300)

Come suggerisce il titolo, per completare questa sfida dovrete infliggere 200 danni a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba Ombra, una nuova tipologia di esplosivo introdotto con la Stagione 9 di Fortnite.

Questa sfida può essere completata facilmente seguendo dei passaggi ben precisi. Li elenchiamo di seguito:

Step 1: Trovare una Bomba Ombra

Tanto per cominciare, la prima cosa da fare è procurarsi una Bomba Ombra sul campo di battaglia. Potete trovarla nei forzieri, nelle Consegne di Rifornimenti e nei Lama delle Scorte.

Step 2: Procuratevi un'arma potente

Le armi che infliggono molti danni o che hanno un'alta cadenza di fuoco sono perfette per questa sfida. Cercate di procurarvene una, come il lanciarazzi o la mitragliatrice, in modo da riuscire a infliggere rapidamente i 200 danni richiesti dalla sfida.

Step 3: Procuratevi i bersagli

Il prossimo passaggio è quello di procurarvi un bersaglio. Andate alla ricerca di nemici, in modo che possiate colpirli dopo aver utilizzato la Bomba Ombra.

Step 4: Usate la Bomba Ombra

Una volta che avete trovato i vostri bersagli, avvicinatevi a loro e usate la Bomba Ombra per rendervi temporaneamente invisibili. Portatevi alla giusta distanza dagli avversari prima che gli effetti della Bomba Ombra si esauriscano.

Step finale: Infliggete danni al nemico

Non appena gli effetti della Bomba Ombra si saranno esauriti, impugnate immediatamente l'arma più forte in vostro possesso e fate fuoco sui nemici. Se li cogliete di sorpresa, sarete in grado di completare la sfida in un solo tentativo.