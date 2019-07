Fortnite: Infliggi danno entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico

Dopo avervi spiegato come usare un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come completare la sfida "Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico".

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Usa un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio in partite diverse (0/3)

Visita pannelli solari nella neve, nel deserto e nella giungla (0/3)

Fase 1 di 5: Ottieni un'eliminazione con un'arma di rarità comune (0/1)

Pass Battaglia

Infliggi danni da colpo alla testa (0/500)

Cerca forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico (0/200)

Per completare questa sfida dovrete infliggere 200 danni a un avversario entro e non oltre 10 secondo dopo aver utilizzato un condotto vulcanico.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, i condotti vulcanici sono disseminati attorno al vulcano di Impianto a Pressione. Passando sopra a un condotto vulcanico verrete scagliati in aria, e una volta atterrati avrete 10 secondi di tempo per infliggere 200 danni. Per riuscire nell'impresa, vi consigliamo di atterrare nei pressi di un nemico in modo da poterlo colpire facilmente, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

A che punto siete con le sfide di questa settimana? Se siete riusciti a completarle tutte, potete trovare e raccogliere la Stella segreta della Settimana 9.