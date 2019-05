Fortnite: Infliggi danno entro 10 secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto

Dopo avervi spiegato come completare la sfida a fasi Chiudi un trick con la Driftboard, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9 vi spiegheremo come completare la sfida "Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver usato un'Onda d'Urto".

Di seguito elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 3: Chiudi un trick con la Driftboard (0/1)

Cerca dei forzieri a Picco Polare o Rifugio Ritirato (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro dieci secondi dopo aver utilizzato un'Onda d'Urto (0/200)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola (0/2)

Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri (0/1)

Eliminazioni con armi esplosive (0/3)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (0/5)

Per completare questa sfida dovrete usare uno dei nuovi condotti d'aria introdotti a Neoinclinato, Mega Mall e nell'area in mezzo a queste due location, atterrare ed infliggere danni agli avversari entro 10 secondi dopo aver utilizzato l'Onda d'Urto.

Nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo evidenziato di rosso i condotti d'aria presenti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Come potete vedere nel video proposto in cima, tutto quello che dovete fare è entrare all'interno del condotto d'aria (per esempio quello di Neoinclinato), farvi spingere dall'Onda d'Urto, atterrare e colpire gli avversari entro 10 secondi, fino a quando non avrete inflitto un totale di 200 danni.