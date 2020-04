Fortnite: infliggi danno agli Scagnozzi mentre sei travestito

Una delle sfide di Mida della settimana 10 di Fortnite richiede di infliggere danno agli scagnozzi mentre siete travestiti. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi le posizioni di tutte le cabine telefoniche presenti sulla mappa.

Cosa bisogna fare per travestirsi in Fortnite? E come infliggere danno agli scagnozzi mentre si è travestiti, in modo da portare a termine la sfida? Vediamolo insieme.

Come travestirsi da Scagnozzi in Fortnite

In Fortnite è possibile travestirsi da scagnozzo entrando all'interno di una delle cabine telefoniche sparse sull'isola di Battaglia Reale. Ne trovate diverse in prossimità delle zone in cui è possibile affrontare gli scagnozzi.

Per aiutarvi a rintracciarle, sulla mappa a fondo pagina abbiamo segnalato le posizioni di tutte le cabine telefoniche. Per completare la sfida, dunque, il primo passo da compiere è entrare in una di queste cabine.

Come infliggere danno agli Scagnozzi mentre sei travestito

Dopo esservi travestiti, l'ultimo passo per completare la sfida è infliggere 100 punti danno agli scagnozzi mentre il vostro travestimento è attivo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

