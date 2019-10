Fortnite: a che ora inizia l'evento The End? Nuovi leak sulla mappa della Stagione 11

Grazie all'apparizione del conto alla rovescia per l'evento della Stagione 10, gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale sanno finalmente a che ora avrà inizio lo spettacolo The End che, come suggerito dal nome in codice scelto da Epic, segnerà la fine della Season 10 e l'inizio della Stagione 11 di Fortnite.

Il countdown olografico proiettato sull'ogiva del razzo allestito presso la rampa di lancio di Magazzino Muffito ci permette di fissare per le ore 20:00 italiane di domenica 13 ottobre la data e l'orario ufficiali dell'inizio dell'evento The End a cui potremo partecipare effettuando lo schieramento in quel preciso quadrante dell'isola di Fortnite pochi minuti prima dello spettacolo.

Stando alle indiscrezioni raccolte dai dataminer dello sparatutto gratuito di Epic Games e alle speculazioni che ci accompagnano nelle convulse giornate conclusive della Season 10, a partire dalle ore 20:00 del 13 ottobre dovremmo assistere al lancio del razzo e ad una misteriosa attività ingame (l'esplosione atmosferica del missile o il suo impatto al suolo?) che produrrà degli sconvolgimenti tali da indurre gli sviluppatori statunitensi a spegnere i server.

Secondo la sempre attiva scena dei dataminer di Fortnite, la chiusura temporanea dei server che accompagna da sempre la fine di ogni Season (e, più in generale, l'arrivo di ogni update contenutistico a cadenza settimanale) sarà presa a pretesto da Epic per lanciare la nuova mappa della Stagione 11, un'ambientazione completamente inedita e di dimensioni analoghe all'isola che ha fatto da sfondo alle sfide battle royale delle prime dieci stagioni di Fortnite.