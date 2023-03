Fortnite, inizia l'era della Modalità Creativa 2.0! Il nuovo Unreal Editor è disponibile

Inizia ufficialmente l'era della Modalità Creativa 2.0 di Fortnite su Unreal Engine 5. Nella cornice dello State of Unreal della GDC 2023, Epic Games ha fatto felici tutti i creatori di contenuti appassionati di Fortnite lanciando il nuovo Unreal Editor, uno strumento di sviluppo basato su UE5.

Unreal Editor per Fortnite (UEFN) viene descritto da Epic come un'applicazione che consente di progettare, modificare in tempo reale e pubblicare giochi ed esperienze interattive direttamente su Fortnite. Il software gratuito eredita buona parte degli strumenti e dei flussi di lavoro di Unreal Engine 5, come il sistema per l'importazione di risorse personalizzate, la modellazione, l'editor di materiali e VFX, il Sequencer per i filmati e il sistema Control Rig per animare i personaggi.

Basta sfogliare l'elenco delle funzioni di Unreal Engine 5 a cui è possibile accedere tramite UEFN per rendersi conto delle enormi potenzialità di questo strumento pensato per la Modalità Creativa 2.0 di Fortnite:

Creare contenuti personalizzati con strumenti di modellazione e materiali

Importare mesh, texture, animazioni e audio

Usare Niagara per creare effetti VFX

Animare con Control Rig e Sequencer

Progettare dinamiche di gioco con Verse

Costruire paesaggi per creare ricche ambientazioni

Creare esperienze più ampie con World Partition

Utilizzare Fab (Alpha) per scoprire e importare risorse

Utilizzare Live Edit per collaborare in tempo reale con gli altri

Integrare la collaborazione con Unreal Revision Control

La versione in beta di Unreal Editor per Fortnite è disponibile da oggi, mercoledì 22 marzo, e può essere scaricata in via del tutto gratuita su Epic Games Store (trovate il link in calce alla notizia).