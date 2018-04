Fortnite: iniziano a emergere i primi concept dedicati alle skin per i team esport

Un esempio del successo di Fortnite è la sua incredibile quantità di record infranti in pochissimi mesi: record per il maggior numero di ore guardate, per numero di utenti attivi, per lo streaming. Insomma, ovunque ci giriamo vediamo il titolo targato Epic Games.

In molti, ovviamente, credono che Fortnite avrà presto un peso rilevante nel mondo esport. Attualmente, a causa della mancanza di server personalizzati, la scena competitiva del gioco è limitata ai tornei online. Tuttavia, l'hype che si sta creando per il futuro esport di Fortnite è alto, in quanto organizzazioni di spicco come FaZe Clan e Team SoloMid hanno già reclutato con largo anticipo alcuni dei migliori giocatori del mondo.

Una volta che nascerà un circuito professionistico si dovrà discutere sul rule set e sull'organizzazione degli eventi. I designer, però, pare abbiano già preso l'iniziativa disegnando concept per skin con i colori sociali dei team esport che dovrebbero entrare nella scena competitiva di Fortnite.

RRV_Design ha realizzato una skin dedicata agli OpTic Gaming, che presenta i classici colori verde, nero e bianco dell'organizzazione. Rise Toxin, un artista creativo per l'organizzazione The Rise Nation, ha progettato un set di skin per armi sempre ispirato a OpTic, mentre altre sembra siano già in lavorazione.

Epic Games potrebbe anche godere di enormi introiti finanziari dal momento che questi articoli saranno probabilmente resi disponibili per l'acquisto da parte degli appassionati che potranno mostrare, un po' come già accade nella Overwatch League e in altri esport, il loro supporto alla squadra del cuore.