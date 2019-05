Fortnite: iniziate le prove creative della World Cup 2019

Le Prove creative della Fortnite World Cup si compongono di cinque eventi: quindici partecipanti verranno selezionati per sfidarsi nella partita definitiva della modalità Creativa alle finali della Fortnite World Cup, dove avranno una chance di vincere una parte del montepremi da 3.000.000$.

#CIZZORZTIMETRIAL

Il nostro primo capitano è Cizzorz, famoso per i suoi deathrun. Per la prima prova Creativa, Cizzorz ha creato una nuova collezione di trappole e tormenti. Se pensi di avere la stoffa per cogliere la sfida di Cizzorz, guarda i dettagli più sotto!

Completa ogni livello!

Completa ogni livello e raccogli tutte le 10 monete più rapidamente che puoi. I tre tempi migliori si qualificheranno per le finali della World Cup.

Spara ai bersagli!

24 bersagli sono sparsi attraverso la mappa. Ciascun bersaglio che colpisci riduce il tuo tempo di 1 secondo. Non sprecare un solo colpo!

Candida la tua corsa

Registra la tua corsa, caricala su YouTube usando l'hashtag #CizzorzTimeTrials nel titolo e candidati compilando questo modulo. Il termine ultimo per le candidature è il 10 maggio alle 05:59, ora italiana.