Fortnite: Instigator Pickaxe gratis per gli abbonati Twitch Prime

A partire da giovedì 29 marzo si arricchisce il bottino i giocatori diabbonati Twitch Prime, i quali potranno scaricare gratis il ricco Twitch Prime Pack che include il nuovo, oltre ai contenuti già disponibili da fine febbraio.

Twitch Prime Pack include due skin per la modalità Battaglia Reale, Havoc e Subcomandante, oltre a quattro emote per la chat di Twitch e all'Instigator Pickaxe, novità assoluta per il mese di aprile.

Per scaricare i nuovi contenuti vi basterà andare su Twitch ed effettuare il login (assicurandovi di essere membri Prime) cliccare sull'icona a forma di corona nella barra in alto a destra e riscattare il pacchetto. Fatto questo vi basterà collegare il vostro account Epic Games (quello utilizzato per giocare a Fortnite) con il profilo Twitch Prime. Gli oggetti possono essere utilizzati su una singola piattaforma a scelta tra PC, PlayStation 4 e Xbox One, una volta riscattati i contenuti resteranno vostri per sempre.

Guida a Twitch Prime

Su Everyeye.it trovate la guida completa Twitch Prime: cos'è, come funziona, quanto costa abbonarsi, tutti i vantaggi e i servizi esclusivi per gli iscritti. Se siete abbonati ad Amazon Prime potrete usufruire di tutti i bonus previsti ogni mese su Twitch Prime senza costi aggiuntivi.

