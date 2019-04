Fortnite introduce il Furgone di Riavvio: il respawn esordirà con l'aggiornamento 8.30

Nel corso degli ultimi tempi i rumor su Furgoncini per il respawn in Fortnite si sono fatti sempre più numerosi, ma finalmente arrivano in merito notizie ufficiali: ecco tutti i dettagli!

Tramite l'accont Twitter ufficiale del gioco, infatti, Epic Games ha condiviso con il pubblico un nuovo video dedicato alle novità in arrivo nel Battle Royale. Grazie a quest'ultimo, che potete visionare integralmente direttamente in apertura a questa news, scopriamo che la denominazione inglese scelta per questi particolari mezzi è "Reboot Van", in italiano: "Furgone di Riavvio"!

Quest'ultimo sarà introdotto in-game nel corso della prossima settimane, in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite. Tramite il video pubblicato, la Software House ha fornito alcuni primi ed interessanti dettagli sul funzionamento della feature. Gli speciali furgoncini permetteranno ai giocatori di riportare in partita i compagni di squadra già sconfitti dal team avversario. Per attivare il respawn, i giocatori ancora attivi dovranno utilizzare un nuovo item, definito "Scheda di Riavvio", che apparirà quando un compagno viene eliminato. Con quest'ultima potrà poi essere attivato il Van, il quale produrrà un suono che segnala l'imminente ritorno in campo di uno o più Giocatori. Una volta utilizzato, il Reboot Van rimarrà inattivo per un certo periodo di tempo.



Una nuova feature si prepara quindi ad approdare nel Gioco! Recentemente, Epic Games ha inoltre svelato la Skin Rovina di Fortnite.