Fortnite introdurrà mai le skin per le armi? Un utente prova a immaginarle con un concept

Anche se Fortnite: Battaglia Reale consente un ottimo grado di personalizzazione del proprio avatar, al momento il gioco di Epic Games non ha ancora introdotto le skin per le armi. Come funzionerebbero se venissero inserite? Un utente di Reddit ha provato a immaginarlo con un concept amatoriale.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'utente di Reddit DocyodaX ha realizzato un breve video di 30 secondi che illustra come potrebbero funzionare le skin di Fortnite dedicate alle armi. Immaginando di ottenerne una, per esempio una skin con i colori dell'arcobaleno, basterebbe selezionare una delle armi a nostra disposizione per applicare la skin e personalizzare i colori della bocca da fuoco. Un concept molto semplice ed elementare che rende l'idea di come Fortnite potrebbe fornire un ulteriore livello di personalizzazione estetica per le armi del giocatore. Cosa ne pensate?

Anche se questa funzione viene richiesta dai fan già da molti mesi, Epic Games non si è mai espressa esplicitamente sulla possibilità di introdurre le skin delle armi in Fortnite: Battaglia Reale. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare nel prossimo futuro, visto e considerato che Fortnite rimane un gioco in costante evoluzione in termini di contenuti e feature.

